Ginevra: all’Onu dichiarazione congiunta sull’accessibilità dell’IA

GINEVRA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – In una sessione delle Nazioni Unite sui diritti umani tenutasi ieri, la Cina ha invitato tutte le parti a sfruttare l’intelligenza artificiale per promuovere l’accessibilità e attuare pienamente la risoluzione del Consiglio sull’accessibilità per il pieno godimento di tutti i diritti umani.

Jia Guide, rappresentante permanente della Cina presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e altre organizzazioni internazionali in Svizzera, ha pronunciato una dichiarazione congiunta a nome di 65 Paesi durante il panel biennale sulla cooperazione tecnica, nell’ambito della 62esima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

La dichiarazione congiunta ha sottolineato che l’accessibilità è di vitale importanza per il pieno, uguale ed effettivo godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di tutti, comprese le persone con disabilità, gli anziani e altre persone in situazioni di vulnerabilità.

Il documento ha delineato quattro proposte.

In primo luogo, aderire a un approccio orientato allo sviluppo. Promuovendo l’accessibilità attraverso l’IA, si può infondere vitalità allo sviluppo di alta qualità.

In secondo luogo, promuovere un’IA per il bene e per tutti. Nel promuovere l’accessibilità, l’IA dovrebbe essere incentrata sulle persone e consentire a tutti di costruire e condividere insieme i frutti dello sviluppo sociale.

In terzo luogo, sostenere equità e imparzialità per garantire pari accessibilità a gruppi diversi e a tutti i Paesi.

In quarto luogo, promuovere benefici universali e inclusività, colmare il divario digitale e gli squilibri nello sviluppo, e favorire lo scambio di buone pratiche sull’accessibilità per tutti a livello regionale e internazionale nel contesto dell’IA.

La dichiarazione congiunta ha ricevuto ampio sostegno: Russia, Indonesia, Pakistan, Venezuela, Sudan, Cambogia e altri Paesi vi hanno aderito, mentre molti Paesi in via di sviluppo hanno ripreso questa posizione nei rispettivi interventi nazionali.

(ITALPRESS).