GIACARTA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito l’isola di Halmahera, in Indonesia. La scossa è stata registrata a una profondità di 120 chilometri, circa 58 chilometri a ovest di Tobelo, nella provincia settentrionale di Maluku, alle 11:31 ora locale. L’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (BMKG) ha fatto sapere che non vi è alcuna minaccia di tsunami. L’Indonesia e i paesi vicini subiscono frequenti terremoti a causa della loro posizione nell'”anello di fuoco” del Pacifico, un arco di intensa attività sismica che si estende dal Giappone attraverso il sud-est asiatico e il bacino del Pacifico.

– Foto screenshot Ingv –

(ITALPRESS).