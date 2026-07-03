Cina: medicina tradizionale tra Guangdong e Macao (3)

WUXI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 2 luglio 2026 mostra prodotti culturali e creativi presso il Parco industriale tecnologico Guangdong-Macao per la medicina tradizionale cinese a Hengqin, nella città di Zhuhai, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Hengqin è separata da Macao da uno stretto braccio d’acqua. La Zona di cooperazione approfondita Guangdong-Macao a Hengqin è stata istituita nel 2021 per facilitare una migliore integrazione di Macao nello sviluppo complessivo nazionale. Sostenute da modelli innovativi come la registrazione a Macao e la produzione incentrata su Hengqin, oltre 90 imprese a capitale di Macao si sono ora insediate nel Parco industriale tecnologico Guangdong-Macao per la medicina tradizionale cinese. Sempre più imprese stanno dando nuovo slancio al patrimonio della medicina tradizionale cinese nel vivace contesto della cooperazione Guangdong-Macao.

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(ITALPRESS).