Egitto, colloquio tra il ministro degli esteri e il consigliere Usa: focus sugli sviluppi della situazione in Libia

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Badr Abdel Aaty, ha avuto un colloquio telefonico con Massad Boulos, consigliere del presidente degli Stati Uniti per gli Affari arabi e africani, dedicato agli sviluppi della situazione in Libia.

Secondo un comunicato del Ministero degli Affari Esteri egiziano, Abdel Aaty ha ribadito il sostegno dell’Egitto all’unità e alla stabilità della Libia, sottolineando l’importanza di unificare le istituzioni nazionali e di raggiungere una soluzione politica globale attraverso un dialogo guidato dai libici, che apra la strada allo svolgimento simultaneo delle elezioni presidenziali e parlamentari nel più breve tempo possibile.

Nel corso del colloquio, il ministro ha ascoltato le proposte avanzate da Boulos nell’ambito degli sforzi statunitensi per favorire il dialogo tra le parti libiche, esprimendo apprezzamento per le iniziative delle Nazioni Unite, dei partner regionali e della comunità internazionale, comprese quelle degli Stati Uniti, volte a promuovere una soluzione duratura che garantisca unità e stabilità alla Libia.

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