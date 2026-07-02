Fertitta “Le relazioni tra Italia e Usa sono ottime, tra Meloni e Trump rapporto di lunga data”

ROMA (ITALPRESS) – I rapporti tra Italia e Usa “direi che sono ottimi”. Lo ha dichiarato l‘ambasciatore americano in Italia, Tilman J. Fertitta, in occasione dei festeggiamenti a Villa Taverna, a Roma, per il 4 luglio. Eventuali “disaccordi” – ha aggiunto – nulla hanno “a che vedere con la grande collaborazione tra i nostri due Paesi”.

Con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha sottolineato Fertitta, “gli Stati Uniti collaborano sui temi politici, militari, commerciali. Non è perché due leader hanno avuto qualche disaccordo che questo significa qualcosa per quando riguarda la collaborazione tra i nostri due Paesi”.

“Vedo quello che dicono i giornali, ma personalmente non ci ho perso il sonno… La collaborazione tra i nostri due Paesi è di lunga data. Business as usual”, ha aggiunto Fertitta. Ai festeggiamenti per il 4 luglio a Villa Taverna, a 250 anni della dichiarazione d’indipendenza, “parteciperanno i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la sorella della premier Arianna Meloni”, ha spiegato Fertitta, aggiungendo: “Grazie per essere qui a celebrare questo nostro grande momento di democrazia”.

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