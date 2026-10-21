MODENA (ITALPRESS) – Cento anni di Tridente, “un patrimonio di eccellenza automobilistica che continua a ispirare il presente e a tracciare la strada verso il futuro”. E’ con questo spirito che Maserati partecipa alla 43esima edizione di Auto e Moto d’Epoca 2026, in programma dal 22 al 25 ottobre presso BolognaFiere, il più importante evento fieristico e mercato di auto e ricambi a livello europeo per i veicoli classici. Presso lo stand Motor Valley, la Casa modenese espone la Ghibli SS Coupè del 1972 e la Nuova GranTurismo Trofeo da 590 CV che, pur appartenendo a epoche diverse, condividono la stessa interpretazione di Maserati del Granturismo italiano, “in cui design, stile italiano e maestria artigianale si fondono in un equilibrio di eleganza senza tempo, mai ostentata e sempre orientata alla performance”.

La partecipazione ad Auto e Moto d’Epoca 2026 assume un forte valore simbolico per il Marchio più longevo della Motor Valley italiana, che torna nella città in cui venne fondato nel 1914, proprio nell’anno in cui celebra il centenario del Tridente e del suo debutto nelle competizioni, suggellato dalla prima vittoria di classe e ottavo assoluto alla Targa Florio del 1926. Fu infatti la Maserati Tipo 26, prima vettura a sfoggiare il simbolo ispirato alla Fontana del Nettuno di Bologna, a conquistare quel successo con Alfieri Maserati al volante. “Un intreccio unico di storia, identità e passione che riporta oggi il Tridente là dove tutto ebbe inizio, per celebrare le proprie radici e continuare a scrivere il futuro”, si legge in una nota.

A catalizzare l’attenzione degli appassionati sarà di certo la Ghibli SS Coupè del 1972, “una delle interpretazioni più affascinanti della tradizione sportiva del Tridente. Presentata al Salone dell’Automobile di Torino nel novembre 1966, la Ghibli conquistò immediatamente pubblico e critica grazie alle sue linee basse e filanti, firmate da Giorgetto Giugiaro per Ghia, che coniugavano sportività ed eleganza in uno stile senza tempo. Un modello che proprio nel 2026 celebra il suo 60° anniversario, testimoniando ancora oggi la straordinaria capacità di Maserati di trasformare l’innovazione tecnica in bellezza scultorea. La sua inconfondibile silhouette nasceva infatti anche da una precisa scelta ingegneristica: il motore V8 da 4,7 litri di derivazione sportiva, dotato di lubrificazione a carter secco, poteva essere collocato particolarmente in basso sul telaio tubolare, permettendo di contenere l’altezza della carrozzeria e accentuarne le proporzioni slanciate. Un design così rivoluzionario da conquistare persino Henry Ford II, che acquistò una delle prime Ghibli Coupè e la fece esporre nella hall del Centro Stile Ford di Detroit, indicandola ai propri designer come fonte di ispirazione”. Dopo il debutto commerciale della Coupè nel 1967, la gamma si arricchì nel 1969 della versione Spyder, disponibile anche con hard-top, mentre l’anno successivo entrambe le configurazioni accolsero il più potente V8 da 4,9 litri, dando vita alla variante SS. Proprio a quest’ultima appartiene l’esemplare esposto a Bologna, prodotto il 3 luglio 1972 e originariamente destinato al mercato tedesco. Sotto il lungo cofano anteriore pulsa un poderoso V8 di 4,9 litri da 335 CV a 5.500 giri/min, alimentato a carburatori e abbinato a un cambio manuale ZF a cinque rapporti, capace di spingere la vettura fino a 280 km/h, una prestazione di assoluto rilievo per l’epoca.

Lunga 4,70 metri e caratterizzata da un abitacolo 2+2, “la Ghibli SS incarna ancora oggi una sintesi straordinaria di eleganza, raffinatezza costruttiva e temperamento sportivo”, sottolinea Maserati.

A raccoglierne idealmente l’eredità è la Nuova Maserati GranTurismo Trofeo da 590CV, espressione contemporanea “di quella stessa capacità di unire prestazioni e lusso, tecnologia e piacere di viaggio. La vettura esposta nello stand Motor Valley è impreziosita dalla raffinata tinta esterna Verde Giada ed è equipaggiata con il 3.0L V6 Nettuno portato a 590 CV e 650 Nm di coppia che, grazie alla combustione a precamera derivata dal motorsport, le consente di superare i 320 km/h di velocità massima, senza rinunciare al comfort e alla vocazione alle lunghe percorrenze. Un propulsore iconico che, insieme alla trazione integrale, all’impianto di scarico sportivo e alle più avanzate soluzioni per la dinamica di guida, esalta l’anima sportiva della vettura preservando l’esclusività e la versatilità tipici di un’autentica granturismo Maserati”.

La GranTurismo Trofeo da 590 CV si contraddistingue “per un carattere audace e risoluto, dove la potenza diventa il cuore dell’esperienza di guida. L’estetica è più aggressiva, con cerchi dedicati e finiture tecniche in carbonio. La percezione tattile richiama materiali puri ispirati al motorsport, come l’Alcantara, mentre gli elementi in fibra di carbonio a vista esaltano un look tridimensionale ad alte prestazioni”.

Inoltre, sullo stand della Fèdèration Internationale des Vèhicules Anciens (FIVA) allestito a salone di Bologna sarà possibile ammirare una seconda Ghibli SS Coupè, prodotta nel 1970.

Oltre a questi esemplari in mostra, Maserati sarà anche protagonista di due appuntamenti di approfondimento in programma venerdì 23 ottobre, dedicati alla cultura automobilistica e alla valorizzazione del patrimonio storico. Alle ore 11:00, Cristiano Bolzoni, Head of Maserati Classiche, parteciperà al talk “Dentro la fabbrica del mito”, un incontro dedicato ai dipartimenti Heritage e al loro ruolo nella conservazione e nella trasmissione della memoria automobilistica. Alle ore 15:00, Davide Baldini, Head of Maserati Fuoriserie, interverrà invece all’incontro “120 anni AC Bologna e 100 anni del Tridente Maserati”, che metterà in relazione due importanti anniversari per questo territorio vocato da sempre alle performance sportive. Entrambi i talk si svolgeranno presso lo stand ACI – ACI Storico, situato al Padiglione 25, stand A10-B11 di BolognaFiere.

I visitatori del Salone potranno scoprire tutte le attività di Maserati Classiche, il programma nato a Modena nel 2021 per supportare la conservazione e la valorizzazione delle vetture storiche Maserati. Oggi la divisione è parte di BOTTEGAFUORISERIE, il progetto che custodisce e proietta nel futuro l’eredità del Tridente attraverso competenza tecnica e artigianalità modenese. Un patrimonio salvaguardato su più fronti: dalle Officine Classiche, dedicate alla certificazione dei modelli storici, alla cura degli archivi e degli spazi museali, come la Collezione Maserati Umberto Panini di Modena. Fiore all’occhiello del programma è la Certificazione di Autenticità, affidata a un comitato di esperti che esamina ogni vettura attraverso un’analisi approfondita delle caratteristiche tecniche, della documentazione storica e degli archivi Maserati. Il riconoscimento riguarda automobili con oltre vent’anni di vita, oltre ai modelli speciali e alle serie limitate del Marchio.

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– Foto ufficio stampa Maserati –

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