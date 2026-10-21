ROMA (ITALPRESS) – Il direttore dell’Amministrazione generale per la sicurezza costiera del Ministero dell’Interno libico, il maggiore generale Al-Bashir Balnour Sulaiman, ha incontrato il capo del team di manutenzione della Guardia di Finanza italiana. E secondo quanto dichiarato dall’Ufficio media dell’Amministrazione in un’intervista con Italpress, l’incontro ha affrontato supporto tecnico, formazione e sviluppo istituzionale.

Le parti hanno esaminato la manutenzione periodica e d’emergenza presso l’Ufficio Operazioni Navali (sezione manutenzione), sottolineando la necessità di accelerare la fornitura di pezzi di ricambio per le unità e le motovedette navali, per garantire la prontezza operativa e la continuità delle pattuglie contro l’immigrazione irregolare, il contrabbando e la protezione delle acque territoriali.

È stato inoltre discusso il pacchetto formativo per il 2027, preparato in base alle effettive esigenze tecniche e di formazione dei quadri nazionali, in collaborazione con la parte italiana per elevare le competenze nelle specializzazioni marittime e tecniche.

Infine, i due funzionari hanno esaminato la cooperazione sul campo per lo smontaggio, l’assemblaggio e l’installazione di apparecchiature di comunicazione moderne e avanzate all’interno della sala operativa navale principale, per garantire l’accuratezza del coordinamento e la rapidità di risposta durante le missioni.

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