RUILI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale raccoglie bacche di caffè presso l’Istituto di scienze agrarie tropicali di Dehong dello Yunnan, a Ruili, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 23 novembre 2026.

Mentre la stagione della raccolta e della lavorazione del caffè entra nel vivo nello Yunnan, i ricercatori dell’istituto sono impegnati in attività quali la raccolta dei frutti freschi, il campionamento standardizzato, la misurazione della resa, la selezione dei semi e i test di qualità, in vista di una nuova fase di selezione e miglioramento delle varietà. L’istituto conserva oltre 1.500 risorse di germoplasma del caffè, appartenenti a 15 specie e tipologie, e sta lavorando allo sviluppo di varietà ad alto rendimento, resistenti alla ruggine, dal sapore intenso e con un’ampia capacità di adattamento. Gli sforzi dei ricercatori spaziano dalla conservazione delle risorse genetiche e dalla creazione di nuove varietà alla promozione di cultivar sviluppate localmente, cercando di rendere la coltivazione del caffè più efficiente e redditizia per gli agricoltori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)