Cina: Yuncheng, nebulizzatori sui tetti contro il caldo (3)

YUNCHENG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone il 3 luglio 2026 mostra un sistema di nebulizzazione installato sul tetto di un complesso residenziale nella città di Yuncheng, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. A causa del caldo, il complesso ha attivato il sistema di nebulizzazione per mantenere fresca l’area.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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