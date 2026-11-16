Cina: Xizang, gli spettacoli dell’opera tibetana nella comunità di Tashi Choden (2)

SHANNAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Agricoltori in costume partecipano a una cerimonia di preghiera durante il festival Ongkor nella comunità di Tashi Choden, nel distretto di Nedong della città di Shannan, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 24 luglio 2026.

Situata a un’altitudine media di circa 3.600 metri nel distretto di Nedong della città di Shannan, la comunità di Tashi Choden è conosciuta come il “villaggio numero uno dell’opera tibetana”.

Secondo la leggenda, Thangtong Gyalpo, considerato il fondatore dell’opera tibetana, creò qui l’opera tibetana Yarlung Tashi Xoiba. Da allora questa forma d’arte è stata tramandata di generazione in generazione. L’opera tibetana rimane parte integrante della vita culturale locale, con spettacoli organizzati durante le celebrazioni tradizionali come il festival Ongkor e il Capodanno tibetano. Gli spettacoli attirano anche visitatori desiderosi di conoscere questo patrimonio culturale immateriale. Oggi oltre il 60% delle famiglie locali gestisce strutture di ospitalità in famiglia a tema opera tibetana, creando posti di lavoro e aumentando i redditi dei residenti.

Da giugno 2020 a maggio 2026, la comunità ha registrato oltre 110.000 visite turistiche, ospitato più di 1.400 spettacoli di opera tibetana e oltre 1.300 incontri di danza Guozhuang, generando entrate turistiche complessive per 8,8 milioni di yuan (circa 1,32 milioni di dollari).

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).