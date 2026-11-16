Cina: Xizang, gli spettacoli dell’opera tibetana nella comunità di Tashi Choden (1)

SHANNAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una persona anziana con una bambina osserva la processione durante una cerimonia di preghiera in occasione del festival Ongkor nella comunità di Tashi Choden, nel distretto di Nedong della città di Shannan, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 24 luglio 2026.

Situata a un’altitudine media di circa 3.600 metri nel distretto di Nedong della città di Shannan, la comunità di Tashi Choden è conosciuta come il “villaggio numero uno dell’opera tibetana”.

Secondo la leggenda, Thangtong Gyalpo, considerato il fondatore dell’opera tibetana, creò qui l’opera tibetana Yarlung Tashi Xoiba. Da allora questa forma d’arte è stata tramandata di generazione in generazione. L’opera tibetana rimane parte integrante della vita culturale locale, con spettacoli organizzati durante le celebrazioni tradizionali come il festival Ongkor e il Capodanno tibetano. Gli spettacoli attirano anche visitatori desiderosi di conoscere questo patrimonio culturale immateriale. Oggi oltre il 60% delle famiglie locali gestisce strutture di ospitalità in famiglia a tema opera tibetana, creando posti di lavoro e aumentando i redditi dei residenti.

Da giugno 2020 a maggio 2026, la comunità ha registrato oltre 110.000 visite turistiche, ospitato più di 1.400 spettacoli di opera tibetana e oltre 1.300 incontri di danza Guozhuang, generando entrate turistiche complessive per 8,8 milioni di yuan (circa 1,32 milioni di dollari).

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).