TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una visitatrice fotografa opere di ricamo kirghiso durante la 12esima edizione del Festival internazionale del turismo culturale Manas nella contea di Akto, prefettura autonoma kirghisa di Kizilsu, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, il 14 luglio 2026. Il festival si è svolto a metà luglio, con attività e competizioni culturali e sportive che hanno messo in risalto il fascino peculiare del patrimonio culturale immateriale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).