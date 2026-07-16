Allerta caldo a Malta, temperature percepite fino a 40 gradi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si prepara ad affrontare il periodo più caldo dell’anno finora registrato, con temperature percepite che potrebbero raggiungere i 40 gradi entro domenica, a causa di un’area di alta pressione che si sta stabilizzando sul Mediterraneo centrale. L’Ufficio Meteorologico maltese ha spiegato che l’intensa ondata di calore è provocata da un “Omega Block”, una persistente configurazione di alta pressione che favorisce condizioni stabili, secche e soleggiate per diversi giorni. Le temperature massime dell’aria sono attese intorno ai 36 gradi entro domenica, mentre la bassa umidità farà salire la temperatura percepita fino a circa 40 gradi. Sono previsti venti deboli, fino a forza 3 della scala Beaufort, che offriranno un sollievo limitato. Nonostante il caldo intenso, il servizio meteorologico ha precisato che l’attuale episodio non rientra nella definizione tecnica di ondata di calore. L’allerta arriva mentre la Croce Rossa di Malta ha reso noto di essere intervenuta negli ultimi giorni in diversi casi di malori legati alle alte temperature, soprattutto nelle spiagge dell’arcipelago.

L’episodio più grave ha riguardato un giovane colpito da un colpo di calore, che ha perso conoscenza ed è stato soccorso dai servizi di emergenza sanitaria. La Croce Rossa ha invitato la popolazione a non sottovalutare il caldo estremo, raccomandando di bere molta acqua, indossare abiti leggeri e un cappello, rimanere all’ombra quando possibile ed evitare attività fisica intensa all’aperto tra le 11 e le 16. Anche le autorità sanitarie hanno rinnovato l’appello alla prudenza, in particolare per anziani, bambini piccoli e persone vulnerabili, poiché le temperature dovrebbero rimanere eccezionalmente elevate nei prossimi giorni.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).