Tunisia, proseguono le operazioni per spegnere l’incendio sul monte Bouganem a Kef

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Proseguono per il terzo giorno consecutivo le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato il 13 luglio 2026 sul monte Bouganem, nella zona di Hammam Melleg-Sidi Abdelrazek, nella delegazione di Kef Ouest, nella provincia tunisina di Kef. Secondo quanto riportato sulla pagina ufficiale della Protezione civile tunisina, le unità di intervento continuano a lavorare, in coordinamento con le diverse strutture coinvolte, per limitare la diffusione delle fiamme e raggiungere il pieno controllo del rogo, nonostante la difficoltà del terreno e la complessità degli accessi all’area interessata.

Le operazioni sono condotte sotto il coordinamento della Commissione regionale per la prevenzione e la gestione delle calamità e l’organizzazione dei soccorsi della provincia di Kef, con la partecipazione della Protezione civile, dell’aviazione militare, dell’amministrazione generale delle foreste, delle unità della Guardia nazionale e dei servizi regionali e locali interessati.

Per affrontare i punti più difficili da raggiungere, è stato impiegato anche un elicottero dell’aviazione militare per gli interventi di spegnimento aereo, mentre la Guardia nazionale ha utilizzato un velivolo di ricognizione per seguire l’evoluzione dell’incendio e supportare il coordinamento delle operazioni. Le squadre della Protezione civile sono state inoltre rafforzate con mezzi e personale provenienti dalle direzioni regionali di Sfax, Sidi Bouzid, Gafsa, Tataouine e Sousse, con il supporto di tre mezzi specializzati negli incendi boschivi, due macchine meccaniche e 15 operatori forestali. La Commissione regionale ha confermato che tutte le risorse umane e logistiche restano mobilitate e che gli interventi continueranno fino al completo controllo dell’incendio, con un monitoraggio costante dell’evoluzione della situazione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).