Conclusi i colloqui a Roma tra Libano e Israele, vicino l’avvio delle “zone pilota”

ROMA (ITALPRESS) – La seconda giornata del sesto round di negoziati tra Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, si è conclusa a Roma. Lo riporta l’emittente libanese Lbci. Fonti che seguono i negoziati hanno riferito a Lbci che l‘avvio delle zone pilote, ovvero la cessione del controllo di alcune zone dall’esercito israeliano a quello libanese.

I colloqui si sono concentrati proprio sull’attuazione dell’accordo quadro firmato da entrambe le parti a Washington il 26 giugno scorso, che prevede, tra l’altro, il ritiro delle Forze di difesa israeliane (Idf) da due “zone pilota” e il trasferimento del loro controllo all’esercito libanese.

I colloqui, svoltisi ieri e oggi a Roma, sono stati guidati dagli ambasciatori israeliano e libanese a Washington. Secondo l’emittente televisiva libanese Al Jadeed, Israele e Libano hanno discusso durante l’incontro odierno a Roma delle modalità per verificare che le zone pilota sotto il controllo dell’esercito libanese siano libere da armi e combattenti del gruppo armato libanese filo-iraniano Hezbollah.

Secondo quanto riportato da Al-Jadeed, la verifica del disarmo sarà affidata a una terza parte. Non è stata ancora presa una decisione definitiva, sebbene sia stata ipotizzata la possibilità di un intervento delle Nazioni Unite. Il Libano sta spingendo per avviare l’attuazione del progetto pilota “il prima possibile”, entro una settimana al massimo, affermano le fonti libanesi. La prima zona pilota comprenderà i villaggi di Zatar El-Gharbiyeh, Zatar El-Sharqiya, Ghandouriyeh, Froun, Srifa e Burj Qalaouiyah, situati sia sulla sponda settentrionale che su quella meridionale del fiume Litani.

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