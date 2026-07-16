Tunisia, Prunas “Oltre 1.400 startup spingono la cooperazione con l’ecosistema italiano dell’innovazione”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia, con oltre 1.400 startup attive, rappresenta un partner strategico per rafforzare la cooperazione con l’ecosistema italiano dell’innovazione. Lo ha affermato l’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, in occasione della seconda edizione degli “Innovation Talks”, il ciclo di incontri promosso dall’Ambasciata d’Italia e da Terna Innovation Zone. Lo riferisce la pagina ufficiale dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi.

L’evento, ospitato allo Startup Village e moderato da Wassim Ben Larbi, ha riunito rappresentanti dell’ecosistema tunisino dell’innovazione insieme a Mathieu Meneghini, cofondatore di Koalisation e vincitore dell’Eni Joule for Entrepreneurship Award 2025, e Souha Bejaoui, cofondatrice di ProVerdy e vincitrice dello Startup of the Year Award 2026. Al centro del dibattito le soluzioni innovative, l’intelligenza artificiale, le tecnologie emergenti e la sostenibilità.

Secondo Prunas, l’ecosistema tunisino, che comprende università, centri di ricerca, tecnopoli, acceleratori e istituzioni pubbliche, offre condizioni favorevoli per intensificare le sinergie con l’Italia, promuovendo lo scambio di idee, competenze e talenti e favorendo nuove partnership in settori strategici per il futuro.

– foto Ambasciata d’Italia in Tunisia –

(ITALPRESS).