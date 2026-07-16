Cina: Xinjiang, cultura e tradizioni al festival internazionale Manas (1)

TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra la cerimonia di apertura della 12esima edizione del Festival internazionale del turismo culturale Manas nella contea di Akto, prefettura autonoma kirghisa di Kizilsu, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, il 13 luglio 2026. Il festival si è svolto a metà luglio, con attività e competizioni culturali e sportive che hanno messo in risalto il fascino peculiare del patrimonio culturale immateriale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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