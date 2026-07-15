ROMA (ITALPRESS) – Fonti israeliane hanno affermato che l’incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si terrà probabilmente lunedì, 20 luglio, alla Casa Bianca. Lo scrive il portale Ynet. In precedenza, fonti israeliane citate dai media locali hanno riferito che Netanyahu partirà sabato per gli Stati Uniti, dove parteciperà al funerale del senatore repubbicano Lindsey Graham.

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