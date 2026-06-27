Cina: Xinjiang, a Urumqi il nono China-Eurasia Expo (2)

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Membri dello staff allo stand della Russia parlano tra loro durante il nono China-Eurasia Expo a Urumqi, capoluogo della regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, il 25 giugno 2026. Dal tema “Nuove opportunità della Via della Seta, nuova vitalità per la cooperazione eurasiatica”, l’expo si tiene dal 25 al 29 giugno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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