SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha invitato a costruire un ponte di apertura e cooperazione affinché la regione dell’Asia-Pacifico possa prosperare insieme.

Xi ha formulato queste osservazioni durante il suo discorso programmatico tenuto in occasione del Vertice dei CEO dell’APEC 2026 a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

L’Asia-Pacifico dovrebbe sostenere il commercio e gli investimenti liberi e aperti, garantendo al contempo la stabilità e il regolare funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento globali, ha affermato Xi.

Il presidente cinese ha inoltre invitato a impegnarsi per portare avanti con costanza il processo dell’Area di libero scambio dell’Asia-Pacifico.

(ITALPRESS).