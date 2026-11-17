IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ribadito l’impegno del Paese a rafforzare il ruolo del settore privato, attrarre investimenti e consolidare la propria posizione di hub regionale per il commercio, la produzione e l’energia.

Intervenendo oggi alla sessione di dialogo strategico di alto livello organizzata nell’ambito dell’incontro del World Economic Forum dedicato all’Egitto, al Cairo, al-Sisi ha sottolineato che l’economia egiziana ha registrato una crescita del 5,1% nell’anno fiscale 2025-2026, mentre le riserve valutarie hanno raggiunto 57,5 miliardi di dollari a fine ottobre e gli investimenti diretti esteri si sono attestati a 18 miliardi di dollari.

Il presidente ha evidenziato i progressi nelle infrastrutture e nelle reti di trasporto, ribadendo l’obiettivo di trasformare l’Egitto in una piattaforma industriale ed esportatrice, attraverso la localizzazione delle produzioni e il trasferimento tecnologico.

Ha inoltre annunciato che il programma di trasformazione nazionale 2027-2030 sarà presentato a dicembre 2026 e punterà ad aumentare la produttività e la competitività dell’economia, rafforzando il contributo del settore privato.

Tra gli obiettivi figura il raggiungimento del 45% di energia rinnovabile nel mix energetico entro il 2028.

Nel corso del confronto con i rappresentanti delle imprese internazionali e delle istituzioni finanziarie, al-Sisi ha illustrato le opportunità di investimento in Egitto, in particolare nei settori dell’industria, dell’energia, della logistica e dell’intelligenza artificiale, invitando gli investitori a rafforzare la loro presenza nel Paese.

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