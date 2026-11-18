SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS) – Al via a Shenzhen il vertice Apec con il colloquio tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il leader russo Vladimir Putin. Domani è previsto invece il trilaterale a cui parteciperà il presidente americano Donald Trump. “Caro vecchio amico, è significativo che questo sia il nostro cinquantesimo incontro di persona”, ha detto Xi a Putin, aggiungendo che le relazioni tra Cina e Russia “apportano maggiore stabilità e certezza a un mondo turbolento e caotico”, e sono inoltre “rimaste salde come una montagna, superando ogni difficoltà, e continuano a esserlo ancora oggi. Hanno prospettive ampie e non risentono dei mutamenti a breve termine nel contesto globale”. Dal canto suo, Putin ha sottolineato che “l’Apec offre ampie opportunità per un dialogo costruttivo a tutti i livelli, in particolare tra i leader delle principali economie, che possono confrontarsi, risolvere eventuali divergenze politiche, economiche o di sicurezza tra i rispettivi Paesi – cercando compromessi e bilanciando gli interessi – e collaborare per rafforzare le basi di uno sviluppo sostenibile a livello globale”.

Putin ha poi affermato di intravedere “notevoli potenziali benefici” nel prossimo incontro trilaterale con Xi Jinping e Donald Trump previsto a margine dell’Apec in cui si parlerà anche di Ucraina. Come riporta l’agenzia russa Tass, Putin ha evidenziato come l’Europa non si sia ancora adattata alla perdita del mercato russo e sta ora perdendo “terreno e potenziale”. “Il problema dei deficit di bilancio sta emergendo in primo piano – ha spiegato -. Il debito e l’inflazione sono in crescita. Tutto ciò grava pesantemente sulle imprese e sui cittadini europei, il cui tenore di vita è in costante – e, per l’eurozona, umiliante – declino”.

– foto Ipa Agency –

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