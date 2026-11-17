MILANO (ITALPRESS) — Nuovo attacco ucraino al ponte di Kerch in Crimea, che collega la penisola di Crimea alla Russia. L’infrastruttura sembrerebbe aver riportato danni estesi dopo gli attacchi ucraini di questa notte. L’arcata superiore del ponte è stata colpita e la carreggiata sottostante è ora distorta. Alcune sezioni del ponte hanno iniziato a crollare dopo essere state colpite da diversi droni e missili.

Il Capo della Repubblica di Crimea Aksyonov dichiara che il traffico sul ponte, sia ferroviario che automobilistico, è stato sospeso per motivi di sicurezza in entrambe le direzioni. Durante l’attacco notturno al ponte di Crimea, le forze armate ucraine hanno utilizzato missili da crociera, droni kamikaze e droni FPV, lanciati da imbarcazioni senza equipaggio. I media ucraini riportano che l’attacco al ponte è stato effettuato con missili da crociera FP-5 “Flamingo”, controllati tramite un canale video utilizzando il sistema Starlink.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).