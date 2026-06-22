DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata con un cellulare, mostra una libellula posata su una foglia di loto a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 20 giugno 2026. Con l’arrivo dell’estate, l’area panoramica del lago Dong a Wuhan presenta un vivace paesaggio ecologico, con boccioli di loto in piena fioritura e uccelli acquatici che sostano in tutta l’area. Aderendo al concetto di priorità ecologica e sviluppo verde, Wuhan ha migliorato la qualità dell’acqua e arricchito la biodiversità del lago Dong, offrendo un esempio degli sforzi della città nel perseguire lo sviluppo verde nell’ambito dell’Iniziativa per una “Cina meravigliosa”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).