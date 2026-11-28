WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto lavora su una linea di produzione automobilistica nel reparto di assemblaggio dello stabilimento del marchio cinese di veicoli a nuova energia (NEV) Voyah a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 27 novembre 2026.

Negli ultimi anni Voyah, con sede a Wuhan, nella provincia dello Hubei, ha continuato a migliorare le capacità di produzione digitale, intelligente e flessibile del proprio stabilimento automobilistico. Grazie a tecnologie come i sistemi di ispezione visiva basati sull’intelligenza artificiale e la logistica intelligente, il marchio ha realizzato una linea di produzione integrata per più modelli, contribuendo allo sviluppo di alta qualità dell’industria automobilistica.

-Foto Xinhua-

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