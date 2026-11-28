LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Viaggiare tra Malta e l’India sarà più semplice a partire dal primo dicembre, grazie a un nuovo accordo di codeshare siglato da KM Malta Airlines e Air India. L’intesa consentirà ai passeggeri di prenotare l’intero viaggio con un unico biglietto attraverso Air India, usufruendo di collegamenti via sei importanti aeroporti europei: Amsterdam, Parigi, Roma, Londra Gatwick, Londra Heathrow e Zurigo.

I passeggeri potranno così utilizzare voli in coincidenza operati da entrambe le compagnie con un’unica prenotazione, mentre i bagagli registrati saranno trasferiti direttamente fino alla destinazione finale. L’accordo non prevede l’introduzione di voli diretti tra Malta e l’India, ma punta a rendere più agevoli i viaggi attraverso i principali hub europei.

Il presidente esecutivo di KM Malta Airlines, David Curmi, ha accolto positivamente l’intesa, sottolineando come l’India rappresenti un mercato importante per Malta, con significative opportunità di crescita sia per il turismo sia per i viaggi d’affari.

Anche il direttore commerciale di Air India, Nipun Aggarwal, ha evidenziato il crescente interesse dei viaggiatori indiani per Malta, sia per motivi turistici sia professionali. L’accordo consolida una collaborazione già esistente tra le due compagnie e mira a rafforzare i collegamenti internazionali di Malta e il suo accesso al mercato indiano.

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(ITALPRESS).