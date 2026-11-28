CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna segue con la massima attenzione il percorso che porterà alla disponibilità nel servizio sanitario nazionale del Daraxonrasib, il nuovo farmaco per il trattamento dell’adenocarcinoma pancreatico metastatico recentemente autorizzato dalla Commissione europea.
L’Amministrazione regionale è impegnata a garantire ai pazienti sardi un accesso tempestivo, appropriato ed equo alle opportunità terapeutiche offerte dall’innovazione scientifica, nel rispetto delle indicazioni delle autorità regolatorie e in un quadro di coordinamento nazionale volto ad assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
In questo solco si inserisce la risoluzione approvata recentemente dalla Sesta Commissione del Consiglio regionale, che impegna la Giunta ad approfondire, in raccordo con il Ministero della Salute e con AIFA, le condizioni giuridiche e amministrative necessarie a favorire l’accesso al nuovo trattamento, nonché a effettuare una ricognizione dei pazienti potenzialmente interessati dalla terapia.
La Regione Sardegna conferma il proprio impegno a tutela dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, sostenendo ogni iniziativa utile a favorire l’accesso alle terapie innovative nel rispetto dei principi di equità, universalità e diritto alla salute.
-Foto Regione Sardegna-
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