Cina: viaggi ferroviari in aumento del 6.8% nei primi quattro mesi del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato una crescita costante dei viaggi in treno dei passeggeri nei primi quattro mesi dell’anno, con un aumento sia del numero di passeggeri sia della qualità dei servizi, secondo la China State Railway Group Co., Ltd.

Nel periodo tra gennaio e aprile sono stati effettuati in tutto il Paese un totale di 1,56 miliardi di viaggi ferroviari di passeggeri, in aumento del 6,8% rispetto a un anno prima, ha riferito la China Railway.

Sulla scia del crescente entusiasmo dei visitatori stranieri per i viaggi in Cina, la rete ferroviaria nazionale ha registrato 7,83 milioni di viaggi di passeggeri stranieri nei primi quattro mesi del 2026, con un incremento del 33,9% su base annua, secondo i dati.

L’operatore ferroviario ha dichiarato di aver ampliato i servizi multilingue e di aver introdotto ulteriori agevolazioni per i viaggi, così da rispondere alla crescente domanda del turismo in entrata, sostenuta dall’estensione delle politiche di esenzione dal visto adottate dal Paese.

Negli ultimi anni infatti la Cina ha ampliato le politiche di esenzione dal visto per i viaggiatori stranieri, consentendo soggiorni più lunghi e una maggiore flessibilità negli spostamenti, oltre a introdurre misure di agevolazione come i rimborsi fiscali immediati per i turisti in partenza.

Nello stesso periodo ha continuato a crescere anche il traffico ferroviario transfrontaliero: la ferrovia Cina-Laos ha trasportato 143.000 passeggeri, in aumento del 36,3% rispetto all’anno precedente, mentre la linea ad alta velocità Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong ha gestito 11,78 milioni di viaggi transfrontalieri, con una crescita del 14,8%, ha reso noto la China Railway.

(ITALPRESS).