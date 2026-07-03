Cina: vedute notturne nell’area Huishan Yingyueli (1)

WUXI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Persone si godono il paesaggio notturno nell’area Huishan Yingyueli a Wuxi, nella provincia orientale cinese dello Jiangsu, il 2 luglio 2026. Inaugurata nel 2025, l’area Huishan Yingyueli, ispirata al celebre brano solista per erhu Er Quan Ying Yue (Due sorgenti riflettono la luna), è oggi un’amata meta locale per il tempo libero.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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