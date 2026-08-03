MACAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sabato l’Università di Macao (UM) ha inaugurato cinque nuove facoltà scientifiche e tecnologiche e due istituti di ricerca, segnando una riorganizzazione delle proprie piattaforme accademiche e di ricerca, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di innovazione e formare talenti qualificati.

Secondo le informazioni fornite dall’UM, sono state istituite la Facoltà di Medicina, la Facoltà di Scienze dell’Informazione e dell’Informatica, la Facoltà di Ingegneria, la Facoltà di Scienze e la Facoltà di Design. I due istituti di ricerca sono l’Istituto di Tecnologie per le Città Smart e l’Istituto di Intelligenza Artificiale e Scienze del Cervello.

Il rettore dell’UM, Song Yonghua, ha affermato che la riorganizzazione è stata concepita per allinearsi alla strategia nazionale volta a trasformare il Paese in una potenza scientifica e tecnologica, per agevolare lo sviluppo integrato di istruzione, tecnologia e talenti nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao e per soddisfare le esigenze di diversificazione economica di Macao.

A seguito della riorganizzazione, l’UM conta ora 10 facoltà. L’università ha annunciato che sta istituendo altri due istituti di ricerca nel campo delle scienze della vita e della medicina clinica e traslazionale, portando il numero totale degli istituti di ricerca a undici.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).