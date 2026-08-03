Algeria, il ministro dell’Interno riunisce a Roma la missione diplomatica in Italia

ROMA (ITALIA) (ITALPRESS) – Il ministro algerino dell’Interno, degli Enti locali e dei Trasporti, Said Sayoud, ha presieduto oggi a Roma una riunione di lavoro allargata con la missione diplomatica dell’Algeria in Italia, nell’ambito della visita ufficiale che sta effettuando nel Paese. Lo riferisce la pagina ufficiale del Ministero dell’Interno algerino.

Secondo la stessa fonte, l’incontro è stato dedicato all’esame dei principali dossier legati ai settori dell’Interno, degli enti locali e dei trasporti, oltre al coordinamento delle attività con la rappresentanza diplomatica algerina in Italia.

La riunione si inserisce nel programma della visita di lavoro avviata domenica dal ministro nella capitale italiana. Durante il soggiorno a Roma è previsto anche un incontro con il ministro dell’Interno italiano per discutere diversi temi di interesse comune, con particolare attenzione alla cooperazione bilaterale nei settori della sicurezza, delle amministrazioni locali e dei trasporti.

– foto di repertorio IPA Agency –

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