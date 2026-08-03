TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saied ha effettuato nella notte di domenica 2 agosto una visita non annunciata nella città di Radès, nel governatorato di Ben Arous, per verificare sul posto una serie di criticità infrastrutturali e ambientali. Lo riferisce la pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina.

Nel corso della visita, il capo dello Stato ha ispezionato l’avanzamento dei lavori sul corso d’acqua Oued Miliane, nell’ambito degli interventi destinati a rafforzare la prevenzione del rischio di alluvioni e ad aumentare la capacità delle infrastrutture idrauliche di gestire le precipitazioni intense. Ha inoltre esaminato la situazione delle reti fognarie e di drenaggio, oltre ai problemi di inquinamento che interessano la spiaggia di Radès.

Saied ha infine affrontato le difficoltà segnalate dai pescatori e la presenza di rifiuti lungo il litorale, incontrando anche alcuni cittadini per ascoltare direttamente le loro richieste e osservazioni.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).