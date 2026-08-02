Aereo da turismo precipita in Perù: identificate 7 vittime italiane, coinvolte due famiglie lombarde. Aperta un’inchiesta

IPA87178066 - Per?, cade aereo turistico diretto alle linee di Nazca, 13 morti. Immagini da tg RAI. Immagine / frame distribuito da questa Agenzia esclusivamente per finalita? editoriali. Il materiale puo? provenire da social media, emittenti televisive, uffici stampa o altre fonti terze pubblicamente accessibili. L?Agenzia non rivendica alcun diritto di proprieta?, copyright o licenza sul materiale. Eventuali compensi richiesti riguardano esclusivamente i servizi dell?Agenzia. L?utilizzatore e? responsabile della verifica e dell?ottenimento di eventuali diritti, autorizzazioni o consensi necessari all?uso del materiale.

ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata di ieri si è verificato un incidente aereo nell’area di Nazca, in Perù, nel quale hanno perso la vita tredici persone, tra cui sette cittadini italiani.

Il velivolo, un Cessna Grand Caravan della compagnia peruviana Aerodiana, era partito da Pisco ed era diretto al sorvolo delle Linee di Nazca, sito archeologico riconosciuto dall’UNESCO. L’aereo si è schiantato nei pressi dell’aerodromo Maria Reiche, nell’area di Pueblo Viejo, dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse. L’Ambasciata d’Italia a Lima si è attivata con le autorità peruviane dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Le famiglie dei connazionali sono state avvertite in Italia.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è rimasto in contatto con l’Ambasciatore a Lima, che ha inviato personale sul luogo dell’incidente. I Ministeri dei Trasporti, del Turismo e degli Esteri peruviani stanno coordinando le attività con le Ambasciate dei Paesi coinvolti. Le autorità peruviane hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

COINVOLTE DUE FAMIGLIE LOMBARDE

MELONI “PROFONDO CORDOGLIO E VICINANZA A FAMIGLIE VITTIME INCIDENTE AEREO”

“Profondo cordoglio per il tragico incidente aereo avvenuto in Perù, nel quale hanno perso la vita anche sette cittadini italiani. Ai loro cari rivolgo, a nome del Governo italiano e mio personale, la più sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X.

FONTANA “DOLORE PER LA TRAGEDIA, VICINO AI FAMILIARI”

“La tragedia avvenuta in Perù ha colpito duramente anche il nostro Paese. Il mio pensiero va alle persone che hanno perso la vita, tra cui sette nostri connazionali. Mi stringo ai loro familiari in questo momento di dolore”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

-Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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