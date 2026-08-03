HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – È stata completata la struttura principale della prima funivia transfrontaliera che collega la Cina e la Russia, concretizzando la possibilità di scambi più efficienti tra i popoli dei due Paesi, ha dichiarato ieri un funzionario cinese.

La costruzione della funivia per passeggeri che collega la città di Heihe, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, a Blagoveshchensk, in Russia, attraversando il fiume Heilongjiang, è iniziata nel luglio 2019.

L’intero progetto dovrebbe essere completato entro la fine di quest’anno, ha spiegato Zhang Qijun, vice direttore del comitato di gestione della sezione di Heihe della Zona pilota di libero scambio della Cina (Heilongjiang).

Una volta operativa, la funivia ridurrà il tempo di percorrenza attraverso il fiume tra le due città di confine a soli sei-otto minuti, secondo Cao Xinhong, presidente della Jinlonggang Construction and Development Co., Ltd. con sede a Heihe, l’appaltatore della sezione cinese del progetto.

La funivia presenta una campata orizzontale trasversale di 970 metri ed è dotata di due cabine, ciascuna in grado di trasportare 110 passeggeri, ha precisato Cao.

Essa opera a una velocità massima di 12 metri al secondo, con una capacità di trasporto annua prevista di 2,6 milioni di passeggeri in un solo senso.

Secondo Zhang, Heihe e Blagoveshchensk, città gemellate sul confine che si affacciano l’una di fronte all’altra sul fiume Heilongjiang, mantengono da tempo stretti legami economici, commerciali e culturali.

Il ponte autostradale transfrontaliero Heihe-Blagoveshchensk è stato aperto al traffico nel 2022 come primo ponte autostradale che collega i due Paesi.

“Una volta che la funivia sarà operativa, Heihe disporrà di una rete di trasporti transfrontaliera completa, composta da un ponte autostradale, un servizio di traghetti e una funivia, il che stimolerà lo sviluppo coordinato del turismo, della logistica, del commercio e di altri settori nelle regioni di confine di entrambi i Paesi”, ha dichiarato Zhang.

I dati mostrano che il miglioramento della connettività e l’introduzione di una politica reciproca di esenzione dal visto tra Russia e Cina hanno dato impulso agli scambi tra i due popoli. Nel primo semestre di quest’anno, i flussi di passeggeri in entrata e in uscita attraverso il valico di Heihe hanno superato i 568.000, con un aumento di oltre il 60% su base annua.

(ITALPRESS).