PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri l’Amministrazione statale cinese dei cambi ha dichiarato che continuerà ad ampliare costantemente l’apertura istituzionale nel settore dei cambi nel secondo semestre di quest’anno, con un comunicato diffuso al termine della propria conferenza sul lavoro.

L’amministrazione promuoverà a livello nazionale le politiche volte ad agevolare un’apertura di alto livello nei pagamenti e incassi in valuta estera nel commercio transfrontaliero, sostenendo lo sviluppo di nuove forme di commercio come l’e-commerce transfrontaliero, ottimizzando il regolamento in valuta estera per il commercio dei servizi e rafforzando lo sviluppo del commercio di beni intermedi.

Inoltre, essa promuoverà a livello nazionale la politica di gestione centralizzata dei fondi transfrontalieri in valuta nazionale ed estera delle multinazionali, emanando norme sulla gestione dei prestiti in valuta estera sul territorio nazionale ed espandendo in modo costante e prudente l’interconnessione tra i mercati finanziari.

Nel corso della riunione è stato chiarito che l’amministrazione sosterrà lo sviluppo di Shanghai come centro finanziario internazionale, migliorando la gestione dei cambi per attuare il piano di potenziamento delle zone pilota di libero scambio e sostenendo il Porto di libero scambio di Hainan e altre regioni nell’attuazione di innovazioni nella gestione dei cambi.

Nella riunione è stata inoltre sottolineata la necessità di rafforzare il monitoraggio dei flussi di capitali transfrontalieri, migliorando costantemente la gestione macroprudenziale e quella delle aspettative, e adottando misure complete per salvaguardare la stabilità del mercato dei cambi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).