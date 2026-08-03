Terremoto di magnitudo 5.6 in Egitto, avvertito dalla Palestina a Cipro

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 5,6 ha scosso l’Egitto nelle prime ore di questa mattina. L’evento sismico è stato avvertito anche in Palestina, Giordania, Libano e Cipro. Al momento non sono state segnalate vittime né danni significativi. Secondo l’Istituto Nazionale Egiziano di Ricerca Astronomica e Geofisica, la scossa è stata registrata alle 03:01 ora locale, con epicentro a circa 38 chilometri da Suez.

Il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC) ha stimato che circa 66 milioni di persone abbiano percepito il sisma, segnalando inoltre la possibilità di scosse di assestamento nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Secondo testimoni, il terremoto ha provocato forti oscillazioni degli edifici e momenti di panico tra la popolazione. La Mezzaluna Rossa Egiziana ha attivato i piani di emergenza nelle aree interessate, invitando i cittadini a evitare gli edifici più datati o che presentino crepe strutturali.

– foto screenshot INGV –

(ITALPRESS).