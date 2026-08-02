Iran, Trump “Ritiro attacco su richiesta di Teheran e altri Paesi, ma subito un accordo”

IPA87118743 - US President Donald Trump announces a program to allow veterans to expedite a career in commercial trucking outside the White House in Washington, DC, USA, 30 July 2026. Known as the Freedom Haulers program, the initiative would allow any US veteran who drove heavy equipment to be automatically eligible for a commercial trucking license.

ROMA (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell’Iran, con livelli di terrore militare, forza e potenza mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Nonostante ciò, l’Iran e altri Paesi mediorientali ci hanno appena chiesto di sospendere qualsiasi attacco, in quanto i parametri di un accordo sono stati concordati. Questo includerebbe l’apertura immediata, completa e totale dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana”. Lo annuncia sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Sulla base di questa richiesta, ho accettato, per il futuro beneficio del mondo – prosegue – e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l’attacco, a condizione che si possa raggiungere rapidamente un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l’operazione”, conclude.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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