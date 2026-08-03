Libia, Menfi convoca un vertice sulla sicurezza a Tripoli

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Presidenziale libico e comandante supremo dell’esercito, Mohamed Menfi, ha incontrato a Tripoli il vice ministro della Difesa, Abdessalam Al-Zoubi, il capo dell’intelligence militare e comandante, Mahmoud Hamza, e il capo del dipartimento di sicurezza pubblica, Abdullah Trabelsi, per discutere gli sviluppi della sicurezza e della situazione politica nella capitale.

L’incontro è servito per fare il punto sui meccanismi per rafforzare il coordinamento e l’integrazione tra le varie agenzie di sicurezza e militari al fine di garantire la sicurezza di Tripoli e dei suoi dintorni, aumentare la prontezza operativa e rafforzare la capacità delle istituzioni competenti di svolgere i propri compiti in modo efficace. Menfi ha ribadito il suo sostegno a tutti gli sforzi per il coordinamento tra le agenzie, al fine di rafforzare la loro integrazione per contribuire a stabilire la sicurezza e la stabilità. La riunione ha inoltre discusso le modalità per migliorare la prontezza operativa delle forze di sicurezza e per garantire che siano in grado di rispondere efficacemente alle minacce alla sicurezza.

– foto IPA Agency –

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