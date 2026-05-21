Cina: un progetto idrico a Sanshenggong nella Mongolia Interna (2)

BAYANNUR (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 19 maggio 2026, mostra il progetto di controllo idrico di Sanshenggong, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale. Il progetto è costituito da una diga di grandi dimensioni progettata principalmente per l’irrigazione, con funzioni che comprendono il controllo delle alluvioni, la produzione di energia elettrica, l’approvvigionamento idrico e il trasporto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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