SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Charles Leclerc ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna, conclusosi in regime di safety car. Alle spalle del pilota Ferrari sono arrivati secondo e terzo, George Russell e Lewis Hamilton. Per Leclerc si tratta del primo successo stagionale mentre per Scuderia Ferrari è la vittoria numero 250. La strategia iniziale prevista dalla maggior parte dei team era a una sola sosta, ma due neutralizzazioni nelle fasi finali della gara hanno portato tutti i piloti a effettuare almeno due pit stop. L’intera griglia è partita con la C2 per poi passare alla Hard. Gran parte dei protagonisti delle posizioni di vertice ha scelto di montare la Soft per l’ultimo stint. Russell, invece, era già passato dalla Hard alla Medium durante la sua seconda sosta e ha quindi deciso di privilegiare la posizione di pista, concludendo la gara con la gomma gialla. Poichè la corsa è terminata dietro la Safety Car, i piloti che avevano optato per la C3 non hanno invece avuto la possibilità di sfruttarne appieno il potenziale prestazionale.

“Tutte le scuderie si sono allineate oggi su un’unica strategia, la stessa che le nostre simulazioni indicavano come la più veloce. Fino alla prima Virtual Safety Car, dunque, il Gran Premio non ha registrato sostanziali variazioni da questo punto di vista, fatta eccezione per la scelta della finestra in cui sostituire la Medium con la Hard. Ai pit stop anticipati di alcuni piloti ha contribuito anche il livello di degrado riscontrato sugli pneumatici che, nella prima parte di gara, è risultato più elevato rispetto a quanto osservato nei giorni scorsi, complici anche le temperature più alte registrate in questa domenica” l’analisi del direttore Motorsport Pirelli, Dario Marrafuschi. “Con la prima neutralizzazione, alcuni hanno cercato di sfruttare una maggiore aderenza montando un nuovo set di C2. E’ stata però la Safety Car finale non solo a introdurre l’ampio utilizzo della mescola più morbida, la C3, ma anche a determinare l’ordine dei piloti saliti sul podio. George Russell è infatti riuscito a conquistare il secondo posto avendo già effettuato la seconda sosta ai box a causa di un detrito, mentre i due piloti Ferrari si sono fermati per montare le Soft, ipotizzando una ripartenza della gara che, alla fine, non c’è stata. L’impegno di Pirelli a Silverstone non si conclude oggi. Martedì e mercoledì torneremo infatti in pista, con il supporto di Mercedes e Williams, per altre due giornate di test di sviluppo finalizzate alla definizione della costruzione delle gomme slick della prossima stagione”.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]