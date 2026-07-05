Del Toro vince 2^ tappa su Pogacar, Vingegaard resta leader del Tour

IPA85711712 - PLATEAU DE SOLAISON - BRISON, FRANCE - JUNE 14 : Del Toro Isaac (MEX) of UAE Team Emirates XRG wins the stage 8 of the 78th edition of Tour Auvergne - Rhone-Alpes an UCI World Tour 2.UWT cycling road race stage for Men Elite of 120.1 km with start in Beaufort and finish in Plateau de Solaison - Brison on June 14, 2026 in Plateau de Solaison - Brison, France, 14/06/2026 ( Motordriver Guy De Vuyst -

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026, la Tarragona-Barcellona di 178 chilometri. Il messicano della UAE Emirates, agevolato dal suo capitano Tadej Pogacar, riesce ad avere la meglio nella volata finale aggiudicandosi il successo di tappa davanti allo sloveno e al belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe). Per Del Toro si tratta della prima affermazione nella Grande Boucle, che si aggiunge a quella ottenuta lo scorso anno al Giro d’Italia. Quarto posto per il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), che conserva così la maglia gialla conquistata ieri nella cronosquadre. Domani andrà in scena la terza frazione, l’ultima con partenza dalla Spagna, la Granollers-Les Angles di 196 chilometri.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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