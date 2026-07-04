Cina: tutela ecologica e turismo in crescita al lago Lugu (1)

NINGLANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Fiori di Ottelia acuminata sono visibili sul lago Lugu, al confine tra la contea autonoma di Ninglang Yi della città di Lijiang, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, e la contea di Yanyuan della prefettura autonoma di Liangshan Yi, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 3 luglio 2026. Negli ultimi anni, le autorità locali delle aree di confine tra Sichuan e Yunnan hanno continuato a portare avanti la conservazione ecologica del lago Lugu e ad approfondire la gestione congiunta tra le due province, ottenendo risultati ecologici significativi e una crescita costante dei settori culturale e turistico.

-Foto Xinhua-

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