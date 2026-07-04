Cina: traffico merci ferroviario in crescita nel primo semestre del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le ferrovie nazionali cinesi hanno trasportato oltre 2 miliardi di tonnellate di merci nel primo semestre del 2026, in aumento dell’1,8% su base annua, ha reso noto ieri China State Railway Group Co., Ltd.

Anche i servizi ferroviari merci Cina-Europa hanno mantenuto una forte crescita, con 11.178 viaggi effettuati nel periodo, contribuendo a mantenere fluidi i canali logistici nazionali e internazionali.

La società ha dichiarato di aver accelerato negli ultimi anni lo sviluppo di un moderno sistema logistico ferroviario, ampliando poli logistici, linee ferroviarie dedicate e attrezzature per il trasporto merci, per servire meglio le catene di approvvigionamento industriali e agricole.

Venerdì l’operatore ferroviario ha firmato a Pechino un accordo di cooperazione strategica con la Federazione nazionale cinese delle cooperative di approvvigionamento e commercializzazione. Le due parti approfondiranno la cooperazione nei servizi regolari di trasporto merci per il cotone dello Xinjiang, il grano dal nord al sud della Cina e i fertilizzanti importati.

Secondo la società, i nuovi servizi dovrebbero migliorare la circolazione dei materiali agricoli, ridurre i costi logistici e sostenere meglio la costruzione di un mercato nazionale unificato e la rivitalizzazione rurale a tutto campo.

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(ITALPRESS).