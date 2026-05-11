Cina: Tianzhou-10 agganciata con successo alla stazione spaziale Tiangong (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa immagine, acquisita dal Centro di controllo aerospaziale di Pechino l’11 maggio 2026, mostra la navetta di rifornimento cinese Tianzhou-10 mentre si avvicina al complesso della stazione spaziale. La navetta si è agganciata oggi con successo alla porta di attracco posteriore di Tianhe, il modulo centrale della stazione spaziale cinese Tiangong, secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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