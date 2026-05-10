Malta, Moody’s conferma il rating A2 con outlook stabile

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Moody’s ha confermato il rating sovrano A2 di Malta con outlook stabile al termine dell’ultima revisione periodica, evidenziando la solidità dei fondamentali economici del Paese. L’agenzia internazionale di rating ha sottolineato che Malta continua a beneficiare di una forte crescita economica, di un debito pubblico moderato e di una limitata esposizione agli shock esterni. Il primo ministro Robert Abela ha accolto con favore la decisione, osservando che Malta mantiene una prospettiva stabile mentre cinque altri Paesi dell’Unione europea hanno recentemente ricevuto un outlook negativo da Moody’s.

Pur avendo rivisto leggermente al ribasso la previsione di crescita del PIL per il 2026, dal 4% al 3,5%, l’agenzia ha evidenziato che il dato resta nettamente superiore alla media dell’UE, pari al 2,2%. Moody’s ha inoltre segnalato un miglioramento dei conti pubblici, con il deficit fiscale sceso al 2,2% del PIL nel 2025, rispetto al 3,4% dell’anno precedente, grazie alla crescita economica e a una maggiore efficienza nella riscossione fiscale. Il rapporto debito/PIL dovrebbe mantenersi stabile intorno al 46,3% prima di avviare una graduale diminuzione. L’agenzia ha infine rilevato che le elezioni anticipate fissate per il 30 maggio non dovrebbero determinare cambiamenti significativi nelle politiche economiche del Paese.

Restano tuttavia criticità legate allo stato di diritto, alla corruzione e alla supervisione antiriciclaggio, ambiti nei quali Malta dovrà compiere ulteriori progressi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).