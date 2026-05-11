ROMA (ITALPRESS) – Nei pressi di Alessandria d’Egitto, alla presenza del ministro dell’Agricoltura egiziano, Alaa Farouk, sono stati consegnati al governo i macchinari di EU-KAFI, il programma da 40 milioni di euro, finanziato dall’Unione Europea e coordinato da AICS (Agenzia italiana per la Cooperazione e lo sviluppo) con la collaborazione scientifica di ARC (Agricultural Research Centre, l’Ente di ricerca agricola egiziano).

L’obiettivo è quello di rendere l’Egitto autosufficiente nella produzione di grano, aumentando la sicurezza alimentare e rafforzando tutta la filiera – dallo sviluppo varietale alla conservazione del raccolto – attraverso la cooperazione scientifica e tecnica e il trasferimento tecnologico. Il CREA è impegnato in ogni fase del progetto, con quattro dei suoi dodici Centri di Ricerca.

– Foto ufficio stampa CREA –

(ITALPRESS).