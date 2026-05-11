Il Marocco rafforza le sue infrastrutture idriche con 16 dighe in costruzione

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco accelera la sua strategia di rafforzamento delle infrastrutture idriche con 16 grandi dighe attualmente in costruzione, per un investimento complessivo di circa 3 miliardi di dollari e una capacità totale di stoccaggio di oltre 5 miliardi di metri cubi d’acqua. I dati sono resi noti dal ministero marocchino delle Infrastrutture e delle Risorse Idriche, secondo quanto rilancia il sito Le360. Tra i cantieri più avanzati figura la diga di Sidi Abbou, nella provincia di Taounate, completata al 99,5%, con una capacità di 200 milioni di metri cubi. Seguono la diga di Ait Ziat, nella provincia di Al Haouz, al 99% di avanzamento, e la ricostruzione della diga Sakia El Hamra, nella provincia di Laayoune, già realizzata al 93%. Tra i progetti strategici figura la diga di Ratba, nella provincia di Taounate, che rappresenta l’investimento più importante del programma con oltre 450 milioni di dollari. Anche la diga di Kheng Grou, nella provincia di Figuig, è destinata a diventare una delle più grandi del Paese con una capacità di un miliardo di metri cubi. Attualmente ha raggiunto il 70% di avanzamento dei lavori.

Secondo il ministero, il programma rientra nella strategia nazionale di sicurezza idrica lanciata dal Regno per fronteggiare gli effetti della siccità e dei cambiamenti climatici. Parallelamente alla costruzione delle dighe, il Marocco sta investendo massicciamente anche nella desalinizzazione dell’acqua marina e nei progetti di “autostrade dell’acqua” per il trasferimento delle risorse idriche tra i bacini. Il paese prevede di disporre di oltre una ventina di impianti di desalinizzazione entro il 2030. Questo massiccio programma mira ad aumentare la capacità produttiva nazionale da 350 milioni a 1,7 miliardi di metri cubi all’anno, al fine di coprire dal 50% al 60% del fabbisogno di acqua potabile del Paese entro il 2030.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).