NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il network editoriale ilNewyorkese lancia The Manhattan Society, il suo primo magazine cartaceo in lingua inglese, distribuito gratuitamente per le strade di Manhattan attraverso un’operazione ispirata alla tradizione degli storici strilloni newyorkesi. Secondo quanto precisa un comunicato, il lancio si è svolto domenica mattina a Times Square, mentre i maxi schermi della piazza trasmettevano in loop i contenuti dedicati a Italy on Madison, la manifestazione promossa dall’Italian Trade Agency che animerà Manhattan fino al 15 maggio. Sullo sfondo della piazza simbolo di New York, gli “strilloni” hanno distribuito gratuitamente le prime copie del magazine a residenti e turisti. Il numero inaugurale è interamente dedicato a Italy on Madison 2026, quarta edizione dell’iniziativa organizzata dall’Italian Trade Agency, che aprirà ufficialmente martedì 12 maggio al 33 East 67th Street, nell’Upper East Side. Dodici pagine con interviste esclusive alla Trade Commissioner Erica Di Giovancarlo, alle designer Paola Navone e Gilda Bojardi, oltre a un approfondimento dedicato al team di GialloZafferano Usa. Moda, beauty, food e design saranno protagonisti di quattro giorni di eventi che riuniranno oltre duecento brand italiani all’interno di una storica townhouse dell’Upper East Side, con ingresso gratuito.

The Manhattan Society nasce con l’obiettivo di raccontare, numero dopo numero, le diverse anime culturali di New York: italiana, dominicana, coreana, nigeriana, greca, irlandese, cinese e molte altre, proponendo una narrazione internazionale della città attraverso le sue comunità. Davide Ippolito, Ceo della società editrice Manhattan Media Group, ha dichiarato: “New York ospita più di 800 lingue, quasi il 37% dei suoi abitanti è nato fuori dagli Stati Uniti e quasi una famiglia su due parla in casa una lingua diversa dall’inglese. Ogni comunità porta con sé una storia, un’eredità, una reputazione che spesso rimane confinata all’interno del proprio cerchio culturale. The Manhattan Society nasce per attraversare quei cerchi. Questa città non si misura dal numero di culture che ospita, ma dalla qualità delle relazioni che riesce a creare tra loro. Vogliamo costruire un punto di riferimento editoriale capace di raccontare New York attraverso la sua identità più autentica e internazionale”.

– foto ilNewyorkese –

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