Egitto, al-Sisi in Kenya per partecipare al vertice Africa-Francia

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, è partito oggi per il Kenya per partecipare al vertice Africa-Francia, in programma a Nairobi l’11 e il 12 maggio 2026.

Secondo la Presidenza egiziana, il summit si svolge con il tema “Africa Forward” ed è volto a rafforzare il partenariato tra Africa e Francia, con particolare attenzione alle sfide della crescita economica, della trasformazione digitale, dell’energia e della riforma del sistema finanziario internazionale, oltre all’integrazione delle priorità africane nei quadri economici globali. Alla conferenza prenderanno parte numerosi leader africani, il presidente della Francia, il segretario generale delle Nazioni Unite, i responsabili delle principali istituzioni finanziarie regionali e internazionali, oltre a rappresentanti del settore imprenditoriale africano e francese. Al-Sisi terrà il discorso dell’Egitto nel corso del vertice e avrà una serie di incontri bilaterali con leader africani e rappresentanti di organizzazioni internazionali a margine dei lavori.

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