ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera non ha voluto commentare sullo spostamento di truppe dalla Germania, potenzialmente verso il fronte orientale della Nato, mentre ha confermato che “sta ancora prendendo in considerazione” di spostare truppe dalle basi italiane.

Alla domanda sul perché abbia postato nei giorni scorsi su Truth un vecchio articolo di Salvini, il presidente ha replicato: “Perché lo ritenevo appropriato”. Sulla premier Giorgia Meloni, il giorno dopo il viaggio a Roma del segretario di Stato, Marco Rubio, Trump ha ripetuto: “L’Italia non c’era quando avevamo bisogno di lei. E io ci sono sempre stato per l’Italia, e così il mio Paese”.

Quando gli è stato detto che l’Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, Trump ha detto ancora una volta: “L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno”. L’inquilino della Casa Bianca, infine, sulla lettera di risposta dell’Iran che era attesa ieri notte Trump ha replicato di non voler commentare per il momento.

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